Погода в Украине на этой неделе будет переменчивой. Сначала будет прохладно, но к концу недели ожидается потепление до +18. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко.

По данным Диденко, в начале недели погода в Украине будет прохладной — не выше +7 — +12. Уже с 20 октября в большинстве регионов потеплеет до +15 — +18. Такая погода будет наблюдаться до 23 октября.

Уже с 23 октября, начиная с запада и востока температура воздуха в Украине опустится.

— А уже выходные, особенно в воскресенье, 24 октября, холодный тяжелый воздух разбудит нас от сладких теплых снов — начнется существенное похолодание, — отметила Диденко.

Как утверждает синоптик, осадков на этой неделе в Украине также не ожидается. Во вторник, 19 октября, в Киеве будет прохладно — +8 — +9, без дождей. В середине недели в столице столбик термометра будет показывать до + 14 — +18.

По данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура в октябре будет держаться на уровне +7, +12. Количество осадков также ожидается в пределах нормы — 28-67 мм. Подробный прогноз погоды на октябрь читайте в материале.

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Источник: Наталья Диденко