Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве: когда ждать открытия

Сообщение между Левым и Правым берегами Киева по Подольско-Воскресенскому мосту планируют открыть до конца 2021 года. Для этого строительные работы продолжаются в режиме 24/7, рассказал заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

По его словам, на сегодняшний день уже построен металлический мост через Гавань от улицы Набережно-Крещатицкой до Рыбацкого полуострова, съезд с Набережно-Крещатицкой с соответствующими эстакадами на мост, смонтировано 68 вант.

— А мост через Днепр уже установили в проектное (постоянное) положение с демонтажем временных опор надводной части, которые поддерживали мост на этапе строительства. Обустроена монолитная плита эстакадной части мостового перехода в урочище Горбачиха. Асфальтобетонное покрытие уже есть на участках от Набережно-Крещатицкой до арочного моста, съезде на Набережную-Рыбальскую и мост через Десенку, — уточнил чиновник.

Он также объяснил, почему за время строительства возросла стоимость реализации проекта.

Густелев говорит, что его разрабатывали более пяти лет назад, за это время количество жителей Левого берега возросло, поэтому проект пришлось корректировать.

— В частности, будет построен еще один съезд и заезд на мост с жилого массива Троещина, имею в виду на улице Бальзака. Таким образом жители Левого берега получат более удобное сообщение через мост. Также предусмотрено дальнейшее строительство тоннелей Подольско-Выгуровской линии. В рамках строительства мостового перехода уже обустроены в основных конструкциях три станции будущей 4-й линии метрополитена, — рассказал заместитель председателя КГГА.

Среди других причин подорожания он назвал вступление в силу новых нормативов строительства (ГСН и ДСТУ), рост стоимости стройматериалов и зарплат строителей.

Подольско-Воскресенский мост в Киеве начали строить еще в 1993 году. Работы то возобновлялись, то снова становились на паузу из-за нехватки средств.

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Источник: Лівий берег