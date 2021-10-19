Погода на 20 октября 2021 в Украине — прогноз погоды на завтра

Погода у середу, 20 жовтня, буде сонячною. Стовпчики термометрів покажуть до +16 градусів тепла.

Про це свідчать дані українського Гідрометцентру.

Тепло буде в східних і південних, північних і західних областях та в центрі країни.

На западе — в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях — теплее, до 14-16 градусов днем, а ночью от +3 до +5 градусов.

В центре будет также тепло. Днем столбики термометров покажут +14 до +15 тепла, а ночью — в пределах 2 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют грозы.

В юго-восточных областях в дневное время будет от +9 до +16 тепла, а ночью ожидается минусовая температура от -1 до +3 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет солнечно.

Погода в Киеве 20 октября

В Киеве — тепло и преимущественно солнечно, до +14.

Завтра днем температура воздуха достигнет +14 тепла, а ночью будет в пределах 2 градусов.

Народные приметы 20 октября

20 октября почитается память преподобного Сергия Печерского. Он полностью отрекся от собственной воли и подчинился своему настоятелю.

В народе считают, что с 20 октября начинается зима, хотя на календаре еще осень. Утром, говорят, можно наблюдать даже заморозки.

Если снег выпадет 20 октября, то нужно ждать раннюю зиму, а листья на деревьях — к теплу.

Хорошая погода в этот день свидетельствует о том, что такой она будет в течение трех последующих недель.