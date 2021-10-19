Погода в Украине на этой неделе будет переменчивой, в середине недели ожидается сильный ветер, а также значительное потепление — до +22. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко.
Как отметила Диденко, в среду, 20 октября, в большинстве областей потеплеет до +12, +16. Прохладнее будет на востоке Украины, а также в Полтавской и Сумской областях. Там температура воздуха днем составит +7, +11.
21 и 22 октября погода в Украине порадует теплом. Тепло будет почти во всех регионах, а на западе столбик термометра местами будет показывать +19, +22.
Также Диденко добавила, что на этой неделе в Украине будет сильный ветер, ожидаются штормовые порывы. 20 октября сильный ветер будет наблюдаться в западных и северных областях, а затем почти повсюду.
— Поэтому будьте очень внимательными вблизи старых ветвистых деревьев, билбордов и между высокими домами, где ветер закручивается особенно мощно, — предостерегает синоптик.
Из-за сильного ветра в ближайшее время осадков не будет, лишь 20 октября небольшой дождь может пройти на западе страны.
Погода в Киеве 20 октября также будет сухой, температура воздуха на уровне +14. 21 и 22 октября ожидаются сильные порывы ветра, даже до штормовых, но потеплеет до +18.
Однако теплая погода будет радовать украинцев недолго. Уже 23-24 октября начнет заходить холодный воздух арктического происхождения.
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Источник: Наталья Диденко