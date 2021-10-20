Ощутимое похолодание в Украину придет с 23 октября. Пока же в ближайшие сутки, 21 октября, украинцев ждет незначительное потепление до +19°.

На три градуса теплее будет разве что на Западе.

В Карпатах температура воздуха составит +7-12° градусов. Прохладно будет и в Приазовье – около +10-14°.

Ближайшие две ночи в Украине также будут несколько теплее – +5-12°.

Осадков в четверг синоптики не прогнозируют. Небольшой дождь возможен только поздно вечером в западных областях, кроме Тернопольской и Хмельницкой областей.

Украинцам стоит быть готовыми также к сильному ветру. 21 октября в Киеве ожидаются штормовые порывы до 15-18 м/с.

Дождей не предвидится, температура воздуха днем достигнет отметки + 17°.

Согласно прогнозу метеорологического центра, расположенного в британском мост Рединг, погода в ноябре в Украине порадует теплом.

Температурные показатели в этом месяце могут превысить многолетние показатели нормы.

Кроме того, синоптики предполагают, что начнется ноябрь с сухой погоды под влиянием Азорского антициклона, который может удерживать свои позиции длительное время.

Источник: Наталья Диденко