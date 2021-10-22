Радиодиктант национального единства-2021 традиционно состоится 9 ноября, ко Дню украинской письменности и языка. Он проводится уже 21 раз.

В этом году текст радиодиктанта напишет писатель Юрий Андрухович, и он же будет читать его в эфире. Его избрали радиослушатели из нескольких претендентов.

Тема радиодиктанта станет известна в ближайшее время.

Где слушать или смотреть?

Украинский радиодиктант начнется в 10.00 по киевскому времени и продлится до 11.00.

Его будут транслировать на всех платформах Общественного вещания — на украинском радио, радио Культура, телеканале UA: Перший и каналах региональной сети.

Время на выполнение

В течение суток участники радиодиктанта могут отправлять свои тексты по адресу: Киев 1001, Крещатик, 26, Украинское радио.

Также свой текст можно отправлять на электронный адрес: rd@ukr.radio.

Научным консультантом проекта во второй раз будет профессор кафедры украинского языка Киево-Могилянской академии и научный сотрудник Института украинского языка НАН Украины Лариса Масенко.

Традиционно самые активные участники флешмоба — это школьники, студенты и преподаватели, но каждый год диктант расширяет границы, ведь в нем принимают участие представители самых разных профессий.

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В 2020 году автором текста радиодиктанта стал поэт и писатель Иван Малкович. В прямом эфире Общественного диктант читала актриса Римма Зюбина. Текст радиодиктанта национального единства-2020 Вызовы книжной эры обнародовали 11 ноября. Победителями прошлогоднего радиодиктанта было признано 17 участников из 13 799 электронных писем и 2 тыс. бумажных.