Погода на 23 октября 2021 в Украине — прогноз погоды на завтра

23 октября будет солнечно. Столбики термометров покажут до +21 градусов тепла, но ночью 22-23 октября может быть ветрено.

В субботу Гидрометцентр обещает солнце по всей Украине. Столбики термометров покажут до +21 градусов тепла, особенно на юге страны.

Тепло будет как в восточных, северных и западных областях, так и в центре.

На западе — в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях — до 16-18 градусов днем, а ночью от +8 до +11 градусов.

В центре днем столбики термометров покажут +16 до +18 тепла, а ночью — в пределах 11 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики также прогнозируют солнечную погоду.

В юго-восточных областях в дневное время будет до +18 тепла, а ночью ожидается до +10 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет солнечно.

Погода в Киеве 23 октября

В Киеве — тепло и преимущественно солнечно, до +18.

Завтра днем температура воздуха достигнет +18 тепла, а ночью будет в пределах 11 градусов.

Народные приметы 23 октября

23 октября ранее обычно занимались тихими домашними делами: вышивали, готовили пищу, мастерили что-нибудь, чинили инструменты. А еще следили за облаками на небе. Если 23 октября проплывали кучевые облака, крестьяне начинали готовить дома к зиме. Время посвящали домашним делам и различным бытовым заботам.