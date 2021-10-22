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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Солнечно, но ветрено: погода на завтра, 23 октября

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23 октября будет солнечно. Столбики термометров покажут до +21 градусов тепла, но ночью 22-23 октября может быть ветрено.

В субботу Гидрометцентр обещает солнце по всей Украине. Столбики термометров покажут до +21 градусов тепла, особенно на юге страны.

Тепло будет как в восточных, северных и западных областях, так и в центре.

На западе — в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях — до 16-18 градусов днем, а ночью от +8 до +11 градусов.

В центре днем столбики термометров покажут +16 до +18 тепла, а ночью — в пределах 11 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики также прогнозируют солнечную погоду.

В юго-восточных областях в дневное время будет до +18 тепла, а ночью ожидается до +10 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет солнечно.

Погода в Киеве 23 октября

В Киеве — тепло и преимущественно солнечно, до +18.

Завтра днем температура воздуха достигнет +18 тепла, а ночью будет в пределах 11 градусов.

Погода на 23 октября 2021 в Украине — прогноз погоды на завтра

Народные приметы 23 октября

23 октября ранее обычно занимались тихими домашними делами: вышивали, готовили пищу, мастерили что-нибудь, чинили инструменты. А еще следили за облаками на небе. Если 23 октября проплывали кучевые облака, крестьяне начинали готовить дома к зиме. Время посвящали домашним делам и различным бытовым заботам.

  • Если в этот день мороз не ударил, то зима не наступит еще месяц.
  • Если в течение дня западная часть неба чистая, то дождя не будет.
  • Листья на иве начали снизу желтеть и облетать — зима придет рано.
  • Ветер с востока или севера — к похолоданию.

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