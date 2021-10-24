Існує ризик, що Європа на фоні газової кризи піддасться шантажу Росії та дозволить запуск газопроводу Північний потік-2 без сертифікації компанії-оператора Nord Stream-2 AG.

Таку думку висловила в інтерв’ю Радіо Свобода радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль.

– Такий ризик існує. Якщо не будуть запропоновані інші варіанти розв’язання цієї кризи, то, можливо, й ризикне, — зазначила Зеркаль.

Вона уточнила, що наступного тижня відбудеться зустріч на рівні країн G20 (Великої двадцятки), де буде, зокрема, обговорюватися криза в енергетичній сфері.

– Росія завжди користується кризовими ситуаціями. І цей рerfect storm, який зараз ми бачимо, використаний Путіним дуже добре. За перше півріччя цього року Газпром заробив понад 10 мільярдів. Це тільки за перше півріччя. А за друге півріччя – я думаю, що це взагалі якісь цифри, які ми собі ще не уявляємо, — розповіла радниця міністра енергетики.

Зеркаль наголосила, що станом на сьогодні шантаж Росії на адресу Європи вже неприхований. При цьому в Москві свідомо не хочуть використовувати українську газотранспортну систему, аби збільшити поставки газу до Євросоюзу.

– Шантаж вже дуже явний. Вони вже готові по Північному потоку прокачати до кінця цього року ще 5,6 млрд кубометрів. А наша ГТС при цьому могла би прокачати 11! І вони її не використовують, тому що хочуть, щоб запустилися “потоки”, які вони будуть повністю контролювати і фактично тримати Європу у своїх газових “обіймах”, — пояснила Зеркаль.

Радниця міністра енергетики додала, що в ситуації з Північним потоком-2 Росія зловживає правилами конкуренції, недопостачаючи газ по діючих газопроводах та змушуючи операторів купувати блакитне паливо через свої власні.

18 жовтня Україна подала заявку на участь у сертифікації компанії-оператора Північного потоку-2. Якщо німецький регулятор її прийме, це зобов’яже враховувати позицію нашої країни. Крім того, це дасть можливість Нафтогазу України повідомляти німецькому регулятору про всі ті аргументи, які свідчать, що газопровід і його оператори не відповідають європейському законодавству.

21 жовтня Оператор ГТС України подав свою заявку для участі в сертифікації Північного потоку-2. Для сертифікації компанія Nord Stream-2 AG має відповідати європейському енергетичному законодавству, а також гарантувати безпеку постачань газу.

Нещодавно стало відомо, що першу нитку газопроводу Північний потік-2 заповнили технічним газом.

Тим часом Україна запропонувала Росії знижку на доставку природного газу до Європи, аби збільшити постачання та полегшити енергетичну кризу. Відповідне оголошення зробив президент Володимир Зеленський. Знижка поширюється на обсяги природного газу понад 40 млрд кубометрів на добу, які Україна вже транспортує із РФ до Європи.