Ляшко назвал три области, которые на днях перейдут в красную зону

Вскоре еще несколько областей Украины перейдет в красную зону карантина. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

По его словам, речь идет о Львовской, Житомирской и Луганской областях. Соответствующее решение Комиссия по ТЭБ и ЧС может принять уже 26 или 27 октября.

— Будет созыв ТЭБ и ЧС. Это может быть завтра или послезавтра, в зависимости от загруженности членов ТЭБ и ЧС. И будет принято, а я уверен, что 100% будет принято решение, о введении красного уровня эпидемической опасности в нескольких областях — Львовская, Житомирская, Луганская.

По состоянию на 25 октября в красной зоне находится шесть областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская.

На днях мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что из-за сложной ситуации город также может перейти в красную зону.

За сутки было выявлено более 14 тыс. новых случаев коронавируса, заболело, в частности, 999 детей и 173 медицинские работники.

Излечилось за сутки более 4,5 тыс. человек, 330 украинцев умерли в результате осложнений Covid-19.

Подробнее о том, как распространяется коронавирус в Украине, читайте в материале.