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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Тепло днем, морозно ночью: погода на завтра, 26 октября

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26 октября будет солнечно. Столбики термометров покажут до +10 градусов тепла, но ночью будет морозно.

Во вторник днем ​​Гидрометцентр обещает солнце по всей Украине.

Тепло будет как в восточных, северных и западных областях, так и в центре.

На западе — в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях — до 8-11 градусов днем, а ночью от -3 до +1 градусов.

В центре будет теплее. Днем столбики термометров покажут +7 до +10 тепла, а ночью — в пределах 3 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют солнце.

В юго-восточных областях в дневное время — до +10 тепла, а ночью ожидается до +1 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях солнечно.

Погода в Киеве 26 октября

В Киеве — прохладно, но солнечно, до + 7-9.

Завтра днем температура воздуха достигнет +9 тепла, а ночью — до 1 градуса.

Тепло днем, морозно ночью: погода на завтра, 26 октября

Народные приметы 26 октября

26 октября чтят память мучеников Карпа, епископа Фиатирийського, диакона Папила, его сестры Агафоники и мученика Агафодора.

В этот день говорили, что, подливая настои целебных трав и парясь с помощью веника, можно избавиться от болезней, укрепить здоровье, и это позволяет пережить суровую зиму без недугов.

26 октября наблюдали за облаками.

  • Если облака быстро по небу бегут с юга — к холодной погоде.
  • Облака красного цвета — к дождю.
  • Облака с юга идут — к порывистому ветру.

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