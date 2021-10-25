Тепло днем, морозно ночью: погода на завтра, 26 октября

26 октября будет солнечно. Столбики термометров покажут до +10 градусов тепла, но ночью будет морозно.

Во вторник днем ​​Гидрометцентр обещает солнце по всей Украине.

Тепло будет как в восточных, северных и западных областях, так и в центре.

На западе — в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях — до 8-11 градусов днем, а ночью от -3 до +1 градусов.

В центре будет теплее. Днем столбики термометров покажут +7 до +10 тепла, а ночью — в пределах 3 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют солнце.

В юго-восточных областях в дневное время — до +10 тепла, а ночью ожидается до +1 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях солнечно.

Погода в Киеве 26 октября

В Киеве — прохладно, но солнечно, до + 7-9.

Завтра днем температура воздуха достигнет +9 тепла, а ночью — до 1 градуса.

Народные приметы 26 октября

26 октября чтят память мучеников Карпа, епископа Фиатирийського, диакона Папила, его сестры Агафоники и мученика Агафодора.

В этот день говорили, что, подливая настои целебных трав и парясь с помощью веника, можно избавиться от болезней, укрепить здоровье, и это позволяет пережить суровую зиму без недугов.

26 октября наблюдали за облаками.