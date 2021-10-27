На Донбассе оккупанты стреляют из тяжелой артиллерии, погиб военный

В зоне проведения ООС за сутки зафиксировано 13 обстрелов со стороны оккупационных войск, шесть из которых – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. К сожалению, из-за нарушения режима тишины погиб украинский военный.

Еще один боец ранен. Сейчас его состояние здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Боевики в районе Гранитного, Новозвановки и Крымского несколько раз использовали артиллерию калибра 122 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи Троицкого враг стрелял из противотанкового ракетного комплекса, в районе Майского наемники дважды обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем.

Зайцево и Луганское попали под огонь станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

А в районе Павлополя российские наемники задействовали беспилотник, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

С начала суток, 27 октября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением артиллерии калибра 122 мм – в районе Гранитного.

Накануне, 26 октября, оккупанты обстреляли из минометов жилые дома в Гранитном Донецкой области – повреждены шесть жилых домов, обошлось без пострадавших среди гражданского населения.

По факту нарушения законов и обычаев войны Офис генпрокурора открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УКУ. Этой статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы от восьми до 12 лет.