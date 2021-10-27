Погода в Украине — синоптики рассказали, когда потеплеет

В ближайшие дни в Украине потеплеет. В Укргидрометцентре сообщили, что в Украину переместится теплый атлантический воздух из Западной Европы, а холод постепенно отступит с территории Украины.

28 октября

В четверг в Украине ожидается солнечная погода без осадков. Ночью и утром в западной части местами туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от +0°С до +6°С, а днем ​​от +9°С до +15°С тепла. Теплее всего будет в Ивано-Франковской и Одесской областях, где столбик термометра поднимется до +15°С.

В Карпатском регионе и восточных областях местами от -1°С до -4°С мороза ночью.

В столице Украины тоже осадков не ожидается. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью от +5°С до +7°С тепла, днем ​​+11°С — +13°С.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 28 октября самая высокая температура днем ​​была 20,7°С в 2013 году, а самая низкая ночью -12,4°С в 1912 году.

29 октября

В пятницу в Украине тоже будет солнечно и без осадков.

Ночью и утром в западных, северных и центральных областях местами туман. Ветер возможен, 3-8 м/с.

Температура ночью от -1°С до +7°С, а днем ​​от +10°С до +16°С. Теплее всего будет в Закарпатской, Николаевской и Херсонской областях, где ожидается до +16°С тепла.

В Киеве в пятницу без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +5°С – +7°С тепла, днем ​​+11°С – +13°С.