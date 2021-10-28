Россия может затянуть возвращение скифского золота Украине — Малюська

Россия может затянуть возвращение скифского золота Украине еще на полтора года. Такая ситуация может возникнуть, если РФ обжалует решение Апелляционного суда Амстердама.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, отметив, что на подачу кассационной жалобы отводится три месяца. Еще примерно полтора года дело может рассматриваться в кассационной инстанции.

— Я думаю, что они, учитывая важность этого дела, возможно, рассмотрят кассационную жалобу быстрее, чем через полтора года, — добавил Малюська.

26 октября Апелляционный суд Амстердама принял решение, согласно которому скифское золото должно быть возвращено Украине. Тем самым суд подтвердил, что коллекция экспонатов, в которую входят более 565 предметов, принадлежит Украине и является культурным наследием нашей страны.

Скифское золото – это коллекция археологических предметов, экспонаты выставки в Нидерландах по имени Крым – золотой остров в Черном море.

Ее доставили на выставку в Нидерланды еще до незаконной оккупации Крыма Россией. Выставка проходила в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме в первой половине 2014 года.

После оккупации Крыма Россией эта коллекция стала предметом судебного спора в Нидерландах. Поскольку после завершения выставки нидерландская сторона не стала возвращать коллекцию Украине из-за претензий на нее представителей оккупационной “власти” РФ в Крыму.

Поэтому Украина добивалась возвращения коллекции скифского золота через суд.