Погода 28 октября в Украине будет солнечной и малооблачной. Температура воздуха составит +11-13°. В отдельных областях столбики термометров покажут до +15°.

На Севере в четверг теплее всего будет в Черниговской области. Там воздух прогреется кое-где до +13°.

В западных областях теплее всего будет во Львовской и Ивано-Франковской областях – до +15°.

Наиболее морозная ночь, согласно прогнозу Укргидрометцентра, будет в Черновицкой области – до -2°.

На Юге самой теплой областью будет Одесская – там столбики термометров покажут до +15°.

На Востоке будет на несколько градусов прохладнее – +11-13°.

Среди центральных областей теплее всего будет в Винницкой области. Там синоптики прогнозируют до +14°.

В столице также без осадков и днем, и ночью. Дневная температура составит до +13°, ночная – до +7°.

25 октября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -0,5°. В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщают, что этот факт свидетельствует об окончании безморозного периода.

Длился он в 2021 году 219 дней – с 13 марта по 25 октября.

Погода в ноябре 2021 года будет близкой к норме. Средняя месячная температура в ноябре 2021 года составит +1-7°.

Осадков в течение последнего месяца осени в Украине должно выпасть 31-61 мм осадков, в горных районах – 64-96 мм.