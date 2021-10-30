Поляки подвергаются дискриминации в Украине и вынуждены выезжать за границу — МИД Польши

В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что поляки подвергаются дискриминации в Украине и вынуждены выезжать за границу.

В Киеве эти обвинения отвергают.

— Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине подвергаются дискриминации в вопросах свободы религии, доступа к образованию на родном языке и свободы слова, — сказал министр иностранных дел Шимон Шинковский вель Сенк.

Он добавил, что эта ситуация меняется в худшую сторону из-за ряда объективных и субъективных причин и упомянул социально-экономическое состояние Украины.

По его словам, польские общины сокращаются тревожными темпами, а многие выезжают в Польшу, где могут получить доступ к образованию.

Министр отметил и то, что ситуация с коронавирусом в Украине обострилась.

Шинковский вель Сенк также выделил неблагоприятный для поляков закон о языке, Волынскую трагедию и остановку эксгумации польских жертв.

Еще одной проблемой чиновник считает отсутствие регламентированных отношений между украинскими властями и римско-католической церковью.

Между тем спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Киев отвергает утверждение дискриминации поляков в Украине.

— Утверждения относительно положения польского сообщества в Украине, по меньшей мере, некорректны. Они искажают реальное состояние дружеских и партнерских отношений Украины и Польши. – отметил Николенко.

Он напомнил, что заявление польского министра прозвучало сразу после заседания в Варшаве комиссии по вопросам образовательных потребностей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине, которое подтвердило взаимопонимание и обоюдную открытость конструктивного диалога.

В МИД призвали польскую сторону воздерживаться от политических оценок, “дисонирующих с реальными намерениями и шагами сторон для укрепления партнерства Украины и Польши в разных сферах”.

Источники: dziennik.pl, hromadske