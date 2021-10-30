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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Солнечно днем, холодно ночью: погода на завтра, 31 октября

Солнечно днем, холодно ночью: погода на завтра, 31 октября

31 октября будет солнечно. Столбики термометров покажут до +13 градусов тепла, но ночью будет холодно.

В воскресенье днем ​​Гидрометцентр обещает солнце по всей Украине.

Тепло будет как в восточных, северных и западных областях, так и в центре.

На западе – в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях – до 12-14 градусов днем, а ночью от 0 до +4 градусов.

В центре будет тепло. Днем столбики термометров покажут +11 до +13 тепла, а ночью – в пределах +3 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют солнце.

В юго-восточных областях в дневные часы — до +16 тепла, а ночью ожидается до +1 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях солнечно.

Погода в Киеве 31 октября

В Киеве – прохладно, но солнечно, до +13.

Завтра днем температура воздуха достигнет +13 тепла, а ночью будет около +4 градусов.

Погода в Украине на завтра — 31 октября

Народные приметы 31 октября

31 октября христиане отмечают церковный праздник апостола и евангелиста Луки – покровителя всех живописцев и врачей.

31 октября считают удачным для творчества, рукоделия, хобби.

Луков день удачен для охоты и приготовления пищи.

Говорят, 31 октября нужно съесть четвертинку сырой луковицы – тогда Святой Лука выведет из организма все дурное.

А вот острые блюда употреблять нельзя. Также запрещено пересчитывать монеты и даже ставить обувь на стол или стул.

  • Если на луке много шелухи, то зима будет морозной.
  • Южный ветер дует – к потеплению.
  • Кот пол царапает – к сильным ветрам.
  • Если снег еще ни разу не выпал, зима будет поздней.

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