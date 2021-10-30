В Ровно владелица турфирмы продавала клиентам поддельные ПЦР-справки

Киберполицейские совместно со следователями Ровенского РУП при процессуальном руководстве Ровенской окружной прокуратуры разоблачили преступную деятельность владелицы агентства — 33-летней ровенчанки, которая подделывала справки о прохождении гражданами ПЦР-тестирования для клиентов. Она готовила им документы для поездки.

Выдавала их от имени одной из ровенских лабораторий, которая якобы проводила обследование.

Стоимость справки о прохождении гражданами ПЦР-тестирования на отсутствие заболевания входила в общую сумму тура.

Во время санкционированного обыска в помещении агентства полицейские обнаружили и изъяли семь поддельных справок об отсутствии заболевания коронавирусом, у которых была указана дата на несколько дней вперед.

Кроме того, в ноутбуке правоохранители обнаружили еще около десяти таких справок, подготовленных для клиентов.

Следователи изъяли всю документацию и две единицы компьютерной техники. По результатам назначенных экспертиз будет решаться вопрос об уведомлении 33-летней ровенчанке о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 358 УК Украины.

В соответствии с санкцией статьи злоумышленницы может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

На внеочередных выборах мэра Харькова, которые пройдут 31 октября, у избирателей могут проверять наличие Covid-паспортов или отрицательного результата ПЦР/экспресс-теста на антиген.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире Свободы слова Савика Шустера на канале Украина.