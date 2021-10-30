Украину накрыл густой туман: в 9 областях ограничена видимость

Сегодня, 30 октября, туман накрыл большинство северных, центральных и восточных областей. Синоптики говорят, что такое состояние продержится еще сутки.
По сообщению Укргидрометцентра, в 9 областях Украины ограничена видимость – до 200-500 м, что свидетельствует о первом уровне опасности – желтый.
Туманы сегодня продержатся в следующих областях:
- Киевская,
- Черниговская,
- Сумская,
- Черкасская,
- Полтавская,
- Кировоградская,
- Днепропетровская,
- Харьковская,
- Луганская
В Киеве синоптики также прогнозируют туман в течение суток.
Напомним, сегодня погода в Украине будет теплой. Температура повысится на несколько градусов.
По данным Укргидрометцентра, столбики термометра в выходные будут достигать от +12 до +14 градусов по Цельсию.
Дождей или осадков в этот день не ожидается, однако значительно усилится ветер во всех областях Украины. Его скорость будет достигать 5-10 м/с.