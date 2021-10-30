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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Украину накрыл густой туман: в 9 областях ограничена видимость

Украину накрыл густой туман: в 9 областях ограничена видимость

Сегодня, 30 октября, туман накрыл большинство северных, центральных и восточных областей. Синоптики говорят, что такое состояние продержится еще сутки.

По сообщению Укргидрометцентра, в 9 областях Украины ограничена видимость – до 200-500 м, что свидетельствует о первом уровне опасности – желтый.

Туманы сегодня продержатся в следующих областях:

  • Киевская,
  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Черкасская,
  • Полтавская,
  • Кировоградская,
  • Днепропетровская,
  • Харьковская,
  • Луганская

В Киеве синоптики также прогнозируют туман в течение суток.

Напомним, сегодня погода в Украине будет теплой. Температура повысится на несколько градусов.

По данным Укргидрометцентра, столбики термометра в выходные будут достигать от +12 до +14 градусов по Цельсию.

Дождей или осадков в этот день не ожидается, однако значительно усилится ветер во всех областях Украины. Его скорость будет достигать 5-10 м/с.

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