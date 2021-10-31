Погода в Украине на завтра — 1 ноября

1 ноября будет солнечно. Столбики термометров покажут до +14 градусов тепла, но ночью будет холодно.

В понедельник днем ​​Гидрометцентр обещает солнце по всей Украине.

Тепло будет как в восточных, северных и западных областях, так и в центре.

На западе – в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях – до 12-14 градусов днем, а ночью от 0 до +4 градусов.

В центре будет тепло. Днем столбики термометров покажут +11 до +12 тепла, а ночью – в пределах +3 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют солнце.

В юго-восточных областях в дневные часы — до +17 тепла, а ночью ожидается до +1 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях солнечно.

Погода в Киеве 1 ноября

В Киеве – прохладно, но солнечно, до +12.

Завтра днем температура воздуха достигнет +12 тепла, а ночью будет около +4 градусов.

Народные приметы 1 ноября

Первый день ноября – это Международный день вегана, День рождения Европейского союза, а верующие отмечают День всех святых. Итак, какие традиции и приметы следует соблюдать 1 ноября? Также узнайте, что можно и нельзя делать сегодня.

По религиозному календарю сегодня, 1 ноября, отмечают День всех святых.

Народные приметы на 1 ноября интересны и заслуживают внимания.

Если 1 ноября морозно, значит, 8 ноября будет оттепель.

Если ночью выпал снег, но само небо звездное – скоро ударят мощные морозы.

Перелетные птицы 1 ноября высоко улетают – зима будет снежной, и наоборот.

На улице тепло 1 ноября – весна будет теплой, а зима не станет принесет трескучие морозы.

Сорока скачет возле дома – к новостям.

Будьте внимательны, 1 ноября нельзя оставлять сушиться вещи на ночь – чтобы туда нечистое не вселилось и не стоит убивать пауков.