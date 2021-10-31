Погода в Украине на завтра — 1 ноября

1 ноября будет солнечно. Столбики термометров покажут до +14 градусов тепла, но ночью будет холодно.
В понедельник днем Гидрометцентр обещает солнце по всей Украине.
Тепло будет как в восточных, северных и западных областях, так и в центре.
На западе – в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях – до 12-14 градусов днем, а ночью от 0 до +4 градусов.
В центре будет тепло. Днем столбики термометров покажут +11 до +12 тепла, а ночью – в пределах +3 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют солнце.
В юго-восточных областях в дневные часы — до +17 тепла, а ночью ожидается до +1 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях солнечно.
Погода в Киеве 1 ноября
В Киеве – прохладно, но солнечно, до +12.
Завтра днем температура воздуха достигнет +12 тепла, а ночью будет около +4 градусов.
Народные приметы 1 ноября
Первый день ноября – это Международный день вегана, День рождения Европейского союза, а верующие отмечают День всех святых. Итак, какие традиции и приметы следует соблюдать 1 ноября? Также узнайте, что можно и нельзя делать сегодня.
По религиозному календарю сегодня, 1 ноября, отмечают День всех святых.
Народные приметы на 1 ноября интересны и заслуживают внимания.
- Если 1 ноября морозно, значит, 8 ноября будет оттепель.
- Если ночью выпал снег, но само небо звездное – скоро ударят мощные морозы.
- Перелетные птицы 1 ноября высоко улетают – зима будет снежной, и наоборот.
- На улице тепло 1 ноября – весна будет теплой, а зима не станет принесет трескучие морозы.
- Сорока скачет возле дома – к новостям.
Будьте внимательны, 1 ноября нельзя оставлять сушиться вещи на ночь – чтобы туда нечистое не вселилось и не стоит убивать пауков.