Веселого Хэллоуина: посольство США в Украине сняло видео о российской дезинформации

Сотрудники посольства США в Украине сняли поздравления с Хэллоуином, где высмеяли российскую дезинформацию.
Роликом они поделились на Facebook-странице посольства.
Главными героями ролика стали белоголовый орлан – национальный символ Соединенных Штатов Америки, и Фонарь Джека – неотъемлемый атрибут Хэллоуина.
Орлан приходит на работу в посольство, берет кофе, после чего вручает отчет коллеге с лицом Фонаря Джека. Между ними происходит диалог:
– Вот отчет, о котором ты спрашивал.
– Прекрасно спасибо.
– О чем отчет?
– Российская дезинформация.
– О, ужас!
– Обычный день в посольстве США в Киеве. Веселого Гэлловина, — подписали видео сотрудники посольства.
25 октября 17 зарубежных СМИ опубликовали десятки тысяч страниц внутренних документов компании Facebook, которые показали все недостатки соцсети, а также ее влияние на пользователей.
На основе полученной информации медиа обвиняют Facebook в распространении дезинформации перед выборами 2020 года. Также Цукерберга обвинили в бездействии во время распространения опасной информации по соцсети, которая могла подтолкнуть протестующих к штурму Капитолия США.