Веселого Хэллоуина: посольство США в Украине сняло видео о российской дезинформации

Сотрудники посольства США в Украине сняли поздравления с Хэллоуином, где высмеяли российскую дезинформацию.

Роликом они поделились на Facebook-странице посольства.

Главными героями ролика стали белоголовый орлан – национальный символ Соединенных Штатов Америки, и Фонарь Джека – неотъемлемый атрибут Хэллоуина.

Орлан приходит на работу в посольство, берет кофе, после чего вручает отчет коллеге с лицом Фонаря Джека. Между ними происходит диалог:

– Вот отчет, о котором ты спрашивал.

– Прекрасно спасибо.

– О чем отчет?

– Российская дезинформация.

– О, ужас!

– Обычный день в посольстве США в Киеве. Веселого Гэлловина, — подписали видео сотрудники посольства.

25 октября 17 зарубежных СМИ опубликовали десятки тысяч страниц внутренних документов компании Facebook, которые показали все недостатки соцсети, а также ее влияние на пользователей.

На основе полученной информации медиа обвиняют Facebook в распространении дезинформации перед выборами 2020 года. Также Цукерберга обвинили в бездействии во время распространения опасной информации по соцсети, которая могла подтолкнуть протестующих к штурму Капитолия США.