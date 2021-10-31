Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Веселого Хэллоуина: посольство США в Украине сняло видео о российской дезинформации

Веселого Хэллоуина: посольство США в Украине сняло видео о российской дезинформации

Сотрудники посольства США в Украине сняли поздравления с Хэллоуином, где высмеяли российскую дезинформацию.

Роликом они поделились на Facebook-странице посольства.

Главными героями ролика стали белоголовый орлан – национальный символ Соединенных Штатов Америки, и Фонарь Джека – неотъемлемый атрибут Хэллоуина.

Орлан приходит на работу в посольство, берет кофе, после чего вручает отчет коллеге с лицом Фонаря Джека. Между ними происходит диалог:

– Вот отчет, о котором ты спрашивал.

– Прекрасно спасибо.

– О чем отчет?

– Российская дезинформация.

– О, ужас!

– Обычный день в посольстве США в Киеве. Веселого Гэлловина, — подписали видео сотрудники посольства.

Читайте
Дезинформация о Covid-19 может стоить людям здоровья и даже жизни

25 октября 17 зарубежных СМИ опубликовали десятки тысяч страниц внутренних документов компании Facebook, которые показали все недостатки соцсети, а также ее влияние на пользователей.

На основе полученной информации медиа обвиняют Facebook в распространении дезинформации перед выборами 2020 года. Также Цукерберга обвинили в бездействии во время распространения опасной информации по соцсети, которая могла подтолкнуть протестующих к штурму Капитолия США.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка