Онлайн-конференция Head of Digital: как вырасти из рядового специалиста в директора по интернет-маркетингу

Быть директором по интернет-маркетингу — это значительно больше, чем просто уметь настраивать кампании. Быть Head of digital marketing — это собирать эффективную команду, быть управленцем и командным игроком, мыслить стратегически и оперативно реагировать на любые изменения. Этому не везде учат, но без этих знаний сложно сделать рывок в карьере.

4 ноября 2021 года WebPromoExperts проведет вторую онлайн-конференцию Head of Digital где топовые эксперты расскажут, как расширять свои компетенции, какие навыки и знания нужны, чтобы вырасти в должности и начать зарабатывать больше.

Мероприятие станет источником эксклюзивной информации, вы услышите кейсы: Eldorado, АШАН, Philip Morris International, Sigma Ukraine, COMFY, Fishki.ua, Elfa Laboratory, SOCAR, Premier Hotels and Resorts и другие. Спикеры обещают поделиться актуальными кейсами, личными историями и опытом, лайфхаками и инструментами, которые значительно упрощают и улучшают результативность работы на руководящей должности.

Слушатели научатся встраивать диджитал-кампании в общие маркетинговые стратегии, подбирать усиливающих команду сотрудников и смело делегировать им свои задачи, не теряя эффективности маркетинговых практик. Кроме этого, узнают, где искать мотивацию для себя и как мотивировать подчиненных. Все участники конференции смогут задать вопросы спикерам и получить на них ответы в прямом эфире.

На мероприятии мы расскажем о системном курсе Директор по интернет-маркетингу, в течении которого студенты будут обучаться у экспертов-практиков и получат все необходимые знания, чтобы уверенно претендовать на должность Head of Digital в больших украинских и международных компаниях.

А также вас ждет круглый стол, где эксперты обсудят современные проблемы и возможности Digital-маркетинга на 2022. Если у вас есть желание получить прямой ответ именно на ваш вопрос, заполните форму обратной связи на сайте.

Участие в конференции будет доступно в двух форматах — онлайн (бесплатно) и онлайн+записи конференции (до 4 ноября: 500 грн, день конференции: 800 грн). Слушателей ожидают подарки от партнеров и спонсоров, а также спецпредложение на обучение на курсе Директор по интернет-маркетингу от WebPromoExperts.

Освободите день от текущих дел и посвятите его поглощению знаний для участия в бесплатном Онлайн-формате. Делитесь опытом и общайтесь с коллегами в закрытом Telegram-чате конференции. Или обучайтесь в любое удобное время с возможностью пересмотреть видео и презентации в формате Онлайн+записи конференции.

Регистрируйтесь сегодня, чтобы гарантированно не пропустить конференцию!

Организаторы и партнеры: WebPromoExperts, Webpromo, Collaborator

Зарегистрироваться