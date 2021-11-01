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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Получил сертификат дворянина: лучшие мемы и шутки о красной зоне в Киеве

Получил сертификат дворянина: лучшие мемы и шутки о красной зоне в Киеве

С 1 ноября Киев перешел в красную зону карантина. Транспорт в столице продолжает свою работу, но воспользоваться услугами в нем могут не все.

Теперь киевляне и гости столицы должны иметь при себе, кроме билета на проезд, сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 72 часов.

Пользователи в социальных сетях по-разному реагируют на нововведения. Кто-то преисполненный гневом строчит возмутительные теории о сговоре, а кто-то — отзывается одобрительно о новых ограничениях.

Тем не менее, карантин не отнял у пользователей чувства юмора, что породило остроумные мемы. Факты ICTV собрали самые лучшие и готовы поделиться с вами.

В социальной сети Twitter шутят, что именно так чувствует себя человек, имеющий сертификат о вакцинации.

А вот так — тот, у кого его нет.

И еще иронизируют, что без сертификата теперь не то, что в транспорт, но и на свидание не пойдешь.

Некоторые пользователи шутя называют документ о прививках “сертификатом дворянина”.

Есть те, кто жалуется, что имеет сертификат о вакцинации, но его не спрашивают в местах, где это нужно делать.

Пользователи также фантазируют, как выглядел бы электронный сертификат о вакцинации в далеком 1956 году.

Что, где здесь выход? И новая игра по мотивам Игры в кальмара.

Красная зона в Киеве — лучшие мемы и шутки на ограничения

Красная зона в Киеве — лучшие мемы и шутки на ограничения

Красная зона в Киеве — лучшие мемы и шутки на ограничения

После того как Киев перешел в красную зону, в транспорте начались полицейские рейды. Правоохранители избирательно проверяют у пассажиров общественного транспорта наличие сертификатов или тестов на коронавирус.

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