С 1 ноября Киев перешел в красную зону карантина. Транспорт в столице продолжает свою работу, но воспользоваться услугами в нем могут не все.

Теперь киевляне и гости столицы должны иметь при себе, кроме билета на проезд, сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 72 часов.

Пользователи в социальных сетях по-разному реагируют на нововведения. Кто-то преисполненный гневом строчит возмутительные теории о сговоре, а кто-то — отзывается одобрительно о новых ограничениях.

Тем не менее, карантин не отнял у пользователей чувства юмора, что породило остроумные мемы. Факты ICTV собрали самые лучшие и готовы поделиться с вами.

В социальной сети Twitter шутят, что именно так чувствует себя человек, имеющий сертификат о вакцинации.

коли маєш ковід-сертифікат. pic.twitter.com/1x5QVHAYHD — тут вам не там. (@NikitA31ua) October 28, 2021

А вот так — тот, у кого его нет.

И еще иронизируют, что без сертификата теперь не то, что в транспорт, но и на свидание не пойдешь.

— Повір мені я вакцинований! Просто ДІЯ не підтягнула сертифікат! 🙂 pic.twitter.com/moy9u64Q8l — Олег Володарський (@9lCzYyMNjLttcrA) October 25, 2021

Некоторые пользователи шутя называют документ о прививках “сертификатом дворянина”.

отримав сертифікат дворянина pic.twitter.com/C9R6BwLJ6K — Блок Харкова Успішний Кернес (@MinimalDisco) October 31, 2021

Есть те, кто жалуется, что имеет сертификат о вакцинации, но его не спрашивают в местах, где это нужно делать.

коли роздрукував собі ковід-сертифікат, ходиш з ним всюди, а він нікому не усрався pic.twitter.com/yrdJTIyQ55 — Volodichka (@nety_smysla) November 1, 2021

Пользователи также фантазируют, как выглядел бы электронный сертификат о вакцинации в далеком 1956 году.

Сертифікат про вакцинацію. 1956 рік pic.twitter.com/K5rAfd0rEI — Vendetta for the Saint (@__mr_M_) November 1, 2021

Что, где здесь выход? И новая игра по мотивам Игры в кальмара.

После того как Киев перешел в красную зону, в транспорте начались полицейские рейды. Правоохранители избирательно проверяют у пассажиров общественного транспорта наличие сертификатов или тестов на коронавирус.