Погода в Украине в среду, 3 ноября, в половине областей будет дождливой, в другой — будет солнечно. Порывы ветра будут достигать 5-10 м/c. Подробный прогноз погоды в Украине на 3 ноября, смотрите в материале.

Погода в Украине 3 ноября 2021 — прогноз

3 ноября на юге Украины температура воздуха ожидается на уровне +12, +17 днем, ночью похолодает до +7, +12. Небольшой дождь пройдет в Севастополе, а также в Херсонской и Запорожской областях. В Одесской и Николаевской областях будет облачно.

В восточных регионах Украины пройдет дождь. В дневное время суток синоптики прогнозируют +11, +14, в ночное – +6, +9.

На севере также ожидаются осадки в виде дождя, сухо будет только в Житомирской области. Днем от +9 до +12, ночью до +5, +7.

На западе Украины 3 ноября погода будет солнечной и без осадков. Столбик термометра будет показывать +10, +13 днем, ночью опустится до +3, +7.

В центральных областях ожидается от +10 до +13 днем, ночью – +5, +8. Дождь обойдет только Винницкую область.

В Киеве пройдет слабый дождь. Днем +10, +12, ночью похолодает до +5, +7.

Синоптики прогнозируют, что ноябрь этого года будет аномально теплым. Самой теплой будет первая декада месяца. В некоторых регионах отклонение от среднемесячной нормы может произойти на 3-4 градуса.

До середины месяца снег не прогнозируется, разве только в Карпатах. Подробный прогноз погоды на ноябрь смотрите в материале.