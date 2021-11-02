“Пошли на…, меня отмажут”. Так кричал полиции 16-летний житель Харькова – Николай Харьковский, устроивший смертельное ДТП.

Перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской. Infiniti едет на красный свет на бешеной скорости. За считанные секунды автомобиль влетает в Chevrolet и разбивает его вдребезги.

58-летний водитель Chevrolet погиб на месте. Тело мужчины приходится вырезать специальными ножницами из салона автомобиля. Трое пассажиров Infiniti — девушку и еще двух парней с травмами забрала скорая.

Лежал мужчина вниз лицом, думали мертвый. Потом только бросились, что он жив. Одного выносили. И там девочка лежала. Потом спасатели уже тело вырезали, – Евгений Храпарь, очевидец.

Парень за рулем Infiniti – известный мажор в городе. Ему всего 16. Понятно, что водительских прав у него нет. Их выдают только с 18 лет. Но это отнюдь не останавливает подростка. Он даже не скрывает на какой скорости гоняет по городу и как дерзко разговаривает с патрульными, которые несколько раз останавливали его за нарушение правил.

В интернете есть видео, где парень дарит другу настоящий пистолет. Похожим оружием два года назад он вплотную попал в лицо женщине и ее сыну. Подросток, которому всего 14 лет, вытащил пистолет в ТЦ и выстрелил в упор за то, что посторонние сделали ему замечание.

В это сложно поверить – но за такое парня отмазали – дали условный срок. И символическую сумму выплат на лечение.

Знакомые пострадавших говорят: парень надеялся отмазаться и от кровавого ДТП. Мол, за рулем был не он. А один из пассажиров.

Отец Николая, Михаил Харьковский сначала тоже заявлял журналистам, что за рулем мог быть кто-то другой. А его сына просто хотят крайним сделать. Однако всем пассажирам Infiniti каким-то чудом удалось выжить. И они уже дают показания.

Но вернемся к нашему очевидцу. Мужчина говорит, дело не удастся спустить на тормоза, потому что за рулем точно был Коля.

В начале мы вам показывали, как сразу после аварии парень искал свой мобильный в разбитом автомобиле. Так вот, в его телефоне есть кадры, которые он снимал буквально за несколько минут до трагедии. Их обнаружили активисты. На видео хорошо слышно, как подросток дерзко нарушает правила.

Утром после аварии парня таки задержали. Он называл полицейским не свою фамилию. Но говорил, что машину украли. Позже Николай признается, что был за рулем, однако убеждает — машина сломалась.

Следователи говорят: у них достаточно доказательств, что Николай был за рулем. Так что, если в суде докажут вину, парню может грозить даже не 8, а 10 лет тюрьмы. Это связано с тем, что у него непогашенная судимость по делу о стрельбе в супермаркете.

Его родителей тоже могут привлечь к административной или уголовной ответственности – за то, что пустили несовершеннолетнего за руль. Отец Михаил Харьковский, называемый мясным бизнесменом в Харькове, утверждает, что откупать сына не будет.

Харьковские активисты проводят уже параллели между ДТП с Зайцевой и этим. И надеются, что замять дело не получится.

Вывод очевиден – таких мажоров нужно жестко наказывать, без промедления и сострадания.

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