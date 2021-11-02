Вот это у России подгорит: реакция социальных сетей на назначение Яроша

2 ноября стало известно о назначении экс-лидера Правого сектора Дмитрия Яроша на должность советника главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

О своем назначении он сообщил в социальной сети Facebook, прикрепив общий снимок с Залужным и фото удостоверения советника.

Пользователи социальных сетей после сообщения о назначении Яроша сразу же вспомнили возникший в 2014-м интернет-мем визитка Яроша как высмеивание пропаганды российских СМИ и сепаратистов.

Факты ICTV собрали реакцию в социальных сетях на назначение Дмитрия Яроша.

В Twitter пользователи шутят, что теперь Ярош с чистой совестью сможет раздавать визитки.

Многие украинцы фантазировали и о реакции России на это назначение и шутили о штурме Москвы в 2016-м.

Российский сегмент социальных сетей тоже уже отреагировал на это назначение, но их мнение украинцев должно мало интересовать.

Сам Ярош в своем сообщении, сообщив о назначении, поблагодарил за оказанное доверие. Детальнее о том, кто такой Дмитрий Ярош, и о его назначении читайте в материале Фактов ICTV.