США беспокоят любые агрессивные действия на границе РФ и Украины — Пентагон

США будут отслеживать ситуацию на границе России и Украины и в дальнейшем будут обращать внимание на любые агрессивные действия в регионе.

Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, комментируя информацию о наращивании войск РФ на границе с Украиной.

— Как мы говорили ранее, любые агрессивные действия, способствующие эскалации, будут вызывать большую обеспокоенность у США. Мы продолжаем поддерживать усилия по деэскалации в регионе и дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины, — сказал он на брифинге.

Джон Кирби добавил, что США следят за ситуацией в регионе. Кроме того, Штаты продолжат консультироваться по этому вопросу со своими союзниками и партнерами.

31 октября американское издание The Washington Post сообщило, что Россия возобновляет наращивание войск возле границы с Украиной.

В статье говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видео, на которых видно, как российские военные поезда и колонны перемещают большое количество военной техники, среди которой танки и ракеты, на юге и западе России.

1 ноября в Минобороны опровергли информацию о наращивании войск РФ возле границы Украины.

В то же время, американское издание Politico обнародовало новые спутниковые фотографии, подтверждающие недавние сообщения о том, что Россия снова, вероятно, собирает войска и военную технику на границе с Украиной.