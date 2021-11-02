2 ноября Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт в рамках договора об оказании аварийной помощи.

Поставка происходит по запросу украинской стороны и продлится до 21.00, сообщили в Минэнерго Белоруси.

О долгосрочных коммерческих контрактах, кроме заключенных ранее, речь пока не идет.

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в комментарии журналистам подтвердил факт оказания помощи из Беларуси.

– Страну мы признаем (то есть Беларусь, – Ред.)? Страна есть. Какие вопросы? Есть договор о взаимной аварийной помощи. Была ситуация, когда мы оказывали белорусам аварийную помощь, бывают ситуации, когда белорусы нам оказывают аварийную помощь, – отметил Андрей Герус.

Аварийную помощь Украина оказывала Беларуси 16 января, после того, как там произошло аварийное отключение блока АЭС от энергосистемы.

Аварийная помощь длилась всего 18 минут, но помогла стабилизировать работу белорусской энергосистемы.

Украина направила в Беларусь аварийные 200 МВт с 18.42 по 18.50 и 300 МВт с 18.50 по 19.00.

2 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в Украине во время отопительного сезона 2021-2022 годов не планируются отключения газа и электроэнергии.

Согласно ожиданиям правительства, в течение осенне-зимнего периода будут работать 14 из 15 энергоблоков атомных электростанций по схеме 13+1 (13 блоков будут нести основную нагрузку, а один будет резервным).

Таким образом все бытовые и промышленные потребители будут непрерывно обеспечены электроэнергией за счет атомной энергетики.

Джерело: Минэнерго официальный, PavlovskyNEWS