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Факты / Украина
Валентина Летяк |

До 100 фур в сутки: Россия замедлила пропуск грузовиков из Украины

Росія уповільнила пропуск вантажівок з України

Если раньше на украинско-российской границе контролирующие органы РФ в сутки оформляли по 150 и более грузовиков на въезд из Украины, то сейчас – не более 100, сообщает Госпогранслужба.

Поэтому около пункта пропуска Гоптовка (Харьковская область) скопилось почти 200 фур, ожидающих оформления на выезд на территорию РФ.

А на территории пункта пропуска – еще более 60 грузовиков, прошедших оформление и ожидающих разрешения на въезд в РФ.

Похожая ситуация часто наблюдается и на пункте пропуска Бачевск в Сумской области.

Сейчас в Гоптовку высылают дополнительные пограничные наряды для обеспечения очередности пересечения государственной границы.

Пограничники говорят, что такое скопление происходит из-за медленного оформления грузовиков в российских пунктах пропуска Нехотеевка и Троебортное.

Россияне свои действия аргументируют технологическими схемами, хотя раньше оформляли по 150 и более фур.

Госпогранслужба советует учесть эту информацию участникам международных автоперевозок.

Росія уповільнила пропуск вантажівок з України

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Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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