Довыборы в Раду: в Черкасской и Херсонской областях победили представители Слуги народа

Центральная избирательная комиссия обнародовала данные об обработке 100% протоколов с участков в Черкасской и Херсонской областях.

В эти выходные там проходили промежуточные выборы народных депутатов в ВР.

По результатам обработки 100% участковых протоколов, на избирательном округе № 197 в Черкасской области представитель от Слуги народа Виталий Войцеховский получил 46,95% (15 429) голосов. Главный оппонент получил 25,44% (8 362).

В Херсонской области в округе №184 за кандидата Слуги народа Сергея Козыря отдали 64,38% (21 365) голосов. Ближайший конкурент получил 14,33% (4 758).

Окончательные результаты выборов должны быть объявлены до 15 ноября.

Внеочередные выборы в 184-м и 197-м округах проходили из-за досрочного прекращения полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа из-за избрания городским председателем Херсона, а Александр Скичко – из-за назначения председателем Черкасской областной государственной администрации.

Промежуточные выборы в Черкасской области проходили из-за того, что нардепа от Слуги народа Александра Скичко назначили председателем Черкасской облгосадминистрации.

Кроме того, 31 октября состоялись выборы и в Харькове. 1 ноября территориальная избирательная комиссия сообщила, что Игорь Терехов на выборах мэра Харькова набрал 50,66%. За него проголосовали 146 240 избирателей.