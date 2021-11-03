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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Резкое похолодание: на следующей неделе в Украине ударят морозы

Похолодание в Украине

Несмотря на существенное потепление на днях, синоптики прогнозируют резкое снижение температуры уже со следующей недели.

В некоторых областях температура повысится до +20 градусов. Однако на следующей неделе в Украине резко похолодает.

Будет холодно уже во вторник, 9 ноября. В этот день практически по всей стране воздух прогреется до +8 градусов, только на юге страны столбики термометров покажут до +10.

В западных и северных областях ночью ожидаются морозы до -4. Также повсеместно кроме южных областей — осадки. В частности, снег с дождем ожидается на севере страны и местами в западных областях.

Еще холоднее станет в среду, 10 ноября. Днем столбики термометров покажут максимум до +4, на юге – до +6. Дожди прекратятся, а вот ночные морозы уже будут почти повсеместно и достигнут -5.

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Источник: УНИАН

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