В ходе климатической конференции ООН в Глазго (COP26) более 100 стран мира, среди которых и Украина, обязались сократить выбросы метана в атмосферу на 30% к 2030 году.

Глобальную инициативу по сокращению выбросов метана Global Methane Pledge официально запустили Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз. Об этом накануне объявили в Глазго президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как недавно сообщили во Всемирной метеорологической организации (WMO), выбросы метана являются одной из ключевых причин изменения климата. Инициатива по их сокращению направлена на выполнение ключевой цели Парижского климатического соглашения от 2015 года: остановить глобальное потепление на планете как можно ближе к показателю в 1,5 градуса по Цельсию.

Источниками выбросов метана, в частности, являются угольные шахты, негерметичная нефтегазовая инфраструктура (трубопроводы, скважины), свалки, сельское хозяйство.

– Одна из важнейших вещей, которые мы можем сделать в это решающее десятилетие – это удерживать 1,5 градуса Цельсия в пределах досягаемости, это как можно быстрее сократить выбросы метана… Вместе мы обязуемся сократить выбросы метана на 30% к 2030 году. И думаю, мы можем достичь даже большего, – подчеркнул Джо Байден, выступая в Глазго.

А Урсула фон дер Ляйен отметила, что глобальное сокращение выбросов метана сразу положительно скажется на темпах изменения климата на планете.

– Нам нужны большие структурные изменения, чтобы добиться климатической нейтральности к 2050 году. Но мы не можем ждать 2050 года. Мы должны быстро сокращать выбросы. А метан – один из газов, который мы можем сократить быстрее всего. Это безотлагательно замедлит изменение климата. Потому что все мы знаем, что метан является мощным парниковым газом. Приблизительно 30% глобального потепления со времени промышленной революции связано с выбросами метана, — заявила глава Еврокомиссии.

В данный момент к Глобальной инициативе по сокращению выбросов метана присоединились США и 103 государства. Среди них Украина, а также Бельгия, Бразилия, Канада, Франция, Дания, Германия, Хорватия, Испания, Грузия, Италия, Греция, Израиль, Нидерланды, Саудовская Аравия, Великобритания и многие другие.

Страны, подписавшие обязательства Global Methane Pledge, представляют 70% мировой экономики, а также почти половину антропогенных выбросов метана.

В то же время в этом списке нет России, Индии и Китая – государств, являющихся одними из крупнейших загрязнителей планеты парниковыми газами.

Основными целями глобальной инициативы Globаl Меthаnе Рledge являются:

• сокращение выбросов метана в мире как минимум на 30% к 2030 году (по сравнению с уровнем 2020 года);

• как следствие – уменьшение уровня глобального потепления, по меньшей мере, на 0,2°C к 2050 году;

• внедрение технологий для мониторинга выбросов метана в разных сферах и секторах экономики;

• устранение утечек метана из газовой инфраструктуры, выбросов из месторождений нефти, газа и угольных шахт.

Согласно исследованию, проведенному Коалицией по вопросам климата и чистого воздуха, а также UNEP (Программой ООН по окружающей среде), сокращение выбросов метана на 45% в этом десятилетии позволит избежать потепления на планете почти на 0,3°C к 2040 году.

Кроме того, это позволит к 2030 году уменьшить на 205 тыс. количество преждевременных смертей от респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний и на 624 тыс. – количество обращений в отделения неотложной помощи по поводу астмы.

А к 2040 году можно будет избежать 60 млрд потерянных рабочих часов ежегодно из-за влияния глобального потепления.