Завтра украинцев ждет солнечная погода, но кое-где будет дождь

4 ноября будет солнечно. Столбики термометров покажут до +16 градусов тепла, но ночью будет прохладно.

В четверг днем ​​Гидрометцентр обещает солнце по всей Украине.

Тепло будет как в восточных, северных и западных областях, так и в центре.

На западе – в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях – до +12-14 градусов днем, а ночью от +3 до +5 градусов. Пройдет дождь.

В центре будет тепло. Днем столбики термометров покажут +11 до +14 тепла, а ночью – в пределах +6 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют солнце.

В юго-восточных областях в дневные часы — до +16 тепла, а ночью ожидается до +9 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях — солнечно.

Погода в Киеве 4 ноября

В Киеве – солнечно. Завтра днем температура воздуха составит +13 тепла, а ночью будет в пределах +6 градусов.

Народные приметы на 4 ноября

В этот день православная церковь чтит память зимней Казанской иконы Божьей Матери.

Издавна мужчин отправляли на заработки, а хозяйки собирались вместе и готовили много вкусных блюд.

Казанская икона Божией Матери считается покровительницей семьи. Ей молятся о любви, успешном замужестве и семейном счастье.

4 ноября – день, благоприятный для заключения брака. Считается, что сыгравшая в этот день свадьбу пара будет жить долго и счастливо. Союз будет крепким, а дома — материальный достаток.

Что нельзя делать 4 ноября, так это работать. Все дела нужно было переделать заранее, чтобы в сам день Казанской Божьей Матери помолиться о замужестве, любви, исцелении и чтобы в семейных отношениях все хорошо складывалось.