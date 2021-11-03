Завтра украинцев ждет солнечная погода, но кое-где будет дождь

4 ноября будет солнечно. Столбики термометров покажут до +16 градусов тепла, но ночью будет прохладно.
В четверг днем Гидрометцентр обещает солнце по всей Украине.
Тепло будет как в восточных, северных и западных областях, так и в центре.
На западе – в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях – до +12-14 градусов днем, а ночью от +3 до +5 градусов. Пройдет дождь.
В центре будет тепло. Днем столбики термометров покажут +11 до +14 тепла, а ночью – в пределах +6 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют солнце.
В юго-восточных областях в дневные часы — до +16 тепла, а ночью ожидается до +9 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях — солнечно.
Погода в Киеве 4 ноября
В Киеве – солнечно. Завтра днем температура воздуха составит +13 тепла, а ночью будет в пределах +6 градусов.
Народные приметы на 4 ноября
В этот день православная церковь чтит память зимней Казанской иконы Божьей Матери.
Издавна мужчин отправляли на заработки, а хозяйки собирались вместе и готовили много вкусных блюд.
Казанская икона Божией Матери считается покровительницей семьи. Ей молятся о любви, успешном замужестве и семейном счастье.
4 ноября – день, благоприятный для заключения брака. Считается, что сыгравшая в этот день свадьбу пара будет жить долго и счастливо. Союз будет крепким, а дома — материальный достаток.
Что нельзя делать 4 ноября, так это работать. Все дела нужно было переделать заранее, чтобы в сам день Казанской Божьей Матери помолиться о замужестве, любви, исцелении и чтобы в семейных отношениях все хорошо складывалось.
- Если 4 ноября идет ливень, значит, непогода будет длиться долго.
- Нет дождя – жди неурожая в следующем году.
- Если запасов в закромах много – зима будет суровой.