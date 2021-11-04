Погода в Украине в пятницу, 5 ноября, порадует теплом – в некоторых областях ожидается до +19. На западе и севере пройдут дожди, а в остальных регионах будет солнечно. Подробный прогноз погоды на 5 ноября, читайте в материале.

На юге Украины 5 ноября будет облачно с прояснениями. Днем ожидается от +15 до +19, ночью от +8 до +13.

Погода на востоке Украины будет солнечной и без осадков. Температура воздуха днем ​​на уровне +13, +16, ночью до +6, +10.

В северных регионах небольшой дождь. В дневное время суток синоптики прогнозируют от +12 до +17, в ночное – от +7 до +11.

На западе Украины будет идти дождь, однако в Ровенской и Волынской областях осадков не ожидается. Дневная температура на уровне +10, +15, ночью похолодает до +6, +9.

В центральных областях будет солнечно. Днем +14, +17, ночью +7, +10.

В Киеве 5 ноября погода будет дождливой. Ожидается +15, +17 в дневное время суток, а ночью – +9, +11.

Порывы ветра во всех областях будут достигать 5-10 м/с.

По прогнозам синоптиков, ноябрь в этом году будет теплым, особенно его первая декада. Наибольшее отклонение от среднемесячной нормы будет наблюдаться на севере и востоке — на 3-4 градуса.

Количество осадков в ноябре будет в пределах нормы, но незначительное превышение возможно на западе и в центре.

Подробный прогноз погоды на ноябрь читайте в материале.