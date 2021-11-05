Для прохождения отопительного сезона привлекут генерацию на газе

Для стабильного прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов для балансировки энергосистемы будут привлекать энергоблоки теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей, работающих на газе.

В ходе совещания в Министерстве энергетики по НЭК Укрэнерго, НАК Нафтогаз Украины и НКРЭКУ был согласован механизм внедрения превентивных мер по обеспечению стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2021/2022 гг.

– Для балансировки энергосистемы во время отопительного сезона будут привлекать энергоблоки тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, которые используют в качестве топлива природный газ, – говорится в сообщении Минэнерго.

Отмечается, что необходимая мощность активируется только для балансировки энергосистемы и как отдельная вспомогательная услуга.

В Минэнерго рассчитывают, что такой подход позволит финансово сбалансировать предприятия, которые будут работать на природном газе, и избежать задолженности перед НАК Нафтогаз Украины, также он окажет минимальное влияние на ценообразование на рынке.

Укрэнерго должно предоставить Минэнерго и НКРЭКУ ожидаемый перечень генерирующего оборудования, которое будет работать с использованием природного газа, а также прогнозные помесячные объемы потребления газа в период с ноября 2021 по март 2022 года. Кроме того, Укрэнерго разработает, а НКРЭКУ утвердит Временный порядок приобретения вспомогательной услуги для обеспечения безопасности поставки с привлечением энергогенерирующего оборудования, использующего природный газ”. Для своевременной оплаты вспомогательной услуги регулятор должен предусмотреть в тарифе на диспетчеризацию Укрэнерго на 2021-202 годы .

Сообщается, что Нафтогаз готов обеспечить необходимый объем природного газа по специальным условиям для нужд энергогенерирующих предприятий. Для этого компания подготовит долгосрочные контракты с энергогенерирующими предприятиями.

Источник: Министерство энергетики