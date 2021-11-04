Погода на выходные в Украине (6 ноября — 7 ноября 2021)

Погода на выходные в Украине предполагается в основном солнечная, но ожидаются и дожди.

В субботу, 6 ноября, на большей части территории Украины синоптики прогнозируют дождливую погоду.

Средняя температура воздуха будет колебаться от +10°С до +12°С. Ночью столбики термометров будут показывать от +3 до +5°С. Теплее всего будет на юге страны, где обещают солнечную погоду.

Небольшие дожди ожидаются на западе, кроме Ровенской и Волынской областей, а также в северных и центральных регионах.

В воскресенье, 7 ноября, дождливая погода сменится солнечной по всей территории страны. Теплее всего будет в южных областях, где ожидают до +15°С.

Ночью температура воздуха должна опуститься ниже 0°С.

Согласно прогнозу метеорологического центра, расположенного в британском Рединге, погода в ноябре в Украине порадует теплом. Температурные показатели могут превысить многолетнюю норму.

Кроме того, синоптики предполагают, что начнется ноябрь с сухой погоды под влиянием Азорского антициклона, который может удерживать свои позиции длительное время.