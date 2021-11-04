Россия ограничила в ноябре поставки сжиженного газа в Украину. Они снижены до 30% от объемов, заявленных ранее экспортерами.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

В то же время, он заверил, что ограничение поставок сжиженного газа не должно существенно повлиять на рынок Украины.

– Во-первых, экспортеры традиционно завышали задекларированные объемы поставок. Во-вторых, в ноябре низкая активность по таким закупкам газа, – отметил Герус.

Сжиженный газ (пропан-бутан) получают в процессе переработки нефти. При очень низкой температуре он может переходить в жидкостное состояние, что облегчает хранение и транспортировку. Этот газ может использоваться предприятиями как резервное топливо, как топливо для котельного оборудования, в аграрной сфере и т.д.

Ранее Андрей Герус проинформировал, что с 1 ноября Российская Федерация прекратила поставки в Украину энергетического угля. Речь идет, в частности, об угле марки А (антрацит) и П (постное).

В октябре текущего года из-за нехватки топлива в Украине простаивали 20 энергоблоков теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей. На их складах угля было в разы меньше, чем предполагал план, утвержденный Министерством энергетики.

Несмотря на трудности, премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в Украине не планируется отключение газа и электроэнергии во время отопительного сезона 2021-2022 годов.

Источник: Андрей Герус