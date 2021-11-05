Россия использует энергетический кризис для усиления своего геополитического положения – Галущенко

Нынешний отопительный сезон – это не просто шесть месяцев низких температур. Это поле энергетической войны с Россией за монополию в Европе.

Об этом во время часа вопросов правительству сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

– Россия использует энергетический кризис, чтобы усилить свое геополитическое положение. По состоянию на сегодняшний день российские газовые хранилища заполнены на 99%. В то же время в европейских странах, к примеру в Австрии, всего на 55%, Нидерландах — на 30%. Сейчас Россия поставляет через украинскую газотранспортную систему только 57 млн куб. м газа в сутки вместо 109 млн куб. м – отметил он.

Министр добавил, что своими действиями Россия создала энергетический кризис в Европе. Такие шаги он объяснил тем, что единственная цель РФ – помешать процессу интеграции украинской энергосистемы в общеевропейскую (ENTSO-E).

На днях премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил, что в мире наблюдается энергетический кризис. По его словам, в Китае продолжаются блекауты, а в Европе останавливаются предприятия.

Денис Шмыгаль предупредил, что осенне-зимний период будет сложным. Но правительство подготовило несколько разных сценариев, чтобы Украина спокойно прошла отопительный сезон. Кроме того, он заверил, что тарифы для людей останутся стабильными.