В Запорожье временно отстранили от работы полицейского, подозреваемого в нанесении телесных повреждений участнику митинга против вакцинации. Соответствующая акция прошла в городе в среду, 3 ноября.

Правоохранитель не будет исполнять обязанности, пока идет следствие по его делу.

В тот день десятки человек собрались у здания Запорожской ОГА и выступали против вакцинации от коронавируса. В результате акция протеста закончилась столкновениями.

Полиция задержала пятерых граждан. Они находились на митинге без средств защиты, не соблюдали социальную дистанцию ​​и провоцировали правоохранителей.

Один из полицейских бросил участника антивакцинаторской акции на землю и ударил его ногой. Это запечатлели на видео.

После этого мужчине оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую. Для диагностирования травм его доставили в больницу.

Позже пострадавший написал заявление о превышении служебных полномочий полицейским. Мужчина рассказал журналистам, что попал в больницу с предварительным диагнозом — сотрясение мозга.

В день митинга на него составили два административных протокола — за отсутствие маски в общественном месте и злостное неповиновение сотруднику полиции.

Начальник ГУНП в Запорожской области назначил проведение служебного расследования по поводу законности действий полицейских на митинге против вакцинации. В случае установления нарушений материалы будут переданы Государственному бюро расследований (ГБР).

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