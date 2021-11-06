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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

На Байковом кладбище украли бюст художника Анатолия Пламеницкого

На Байковом кладбище украли бюст художника Анатолия Пламеницкого

В Киеве на Байковом кладбище исчез бюст украинского художника Анатолия Пламеницкого.

Памятник руки скульптора Виктора Гречаника был не только памятным для семьи, но и относился к произведениям искусства, говорят родные художника.

Сам художник Анатолий Пламеницкий специализировался на исторической картине и украинских пейзажах, а также преподавал в Киевском художественном институте почти два десятилетия. Получил орден Красной звезды. Умер 10 сентября 1982 года.

— Пост о душевной боли и об утрате культурного наследия. Своего деда Анатолия Александровича Пламеницкого я, к большому сожалению, не знал лично. Все о нем узнавал по рассказам родных и людей, которые знали, дружили, работали с ним или учились у него. И, конечно же, по созданным им работам, — написал внук художника Анатолий Пламеницкий.

Отметим, что украинский художник Анатолий Пламеницкий писал пейзажи, в частности, многочисленные мотивы седневской серии – именно они принесли Анатолию Пламеницкому славу ведущего пейзажиста Украины.

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