Погода на завтра, 7 ноября

7 ноября будет солнечно. Столбики термометров покажут до +12 градусов тепла, но ночью – прохладно.

В воскресенье днем ​​Гидрометцентр обещает солнце по всей Украине.

Тепло будет как в восточных, северных и западных областях, так и в центре.

На западе – в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях – до 10-12 градусов днем, а ночью от -4 до 0 градусов.

В центре будет тепло. Днем столбики термометров покажут +11 до +12 тепла, а ночью – в пределах +3 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют солнце.

В юго-восточных областях в дневные часы — до +12 тепла, а ночью ожидается до +1 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях солнечно.

Погода в Киеве 7 ноября

В Киеве – прохладно, но солнечно, до +11.

Завтра днем температура воздуха достигнет +11 тепла, а ночью будет около +4 градусов.

Народные приметы 7 ноября

Наши предки заметили, что в этот день часто идут дожди.

Народ называл его “бабскими плачами”. Женщины, а также специально нанятые плакальщицы, шли на кладбище и плакали за умершими близкими.

Кроме того, любая женщина считала в этот день своим долгом как следует выплакаться о своих несчастьях, покаяться в грехах, очистить душу искренними рыданиями. Считалось, что после этого можно спокойно встретить зиму с чистой душой и помыслами.

Плакать можно где угодно, кроме подушки.

Считается, что перья, которыми набита подушка, помнят все. Если другой человек приляжет на эту подушку, все несчастья перейдут на него.

В этот день и на следующий чаще всего наблюдается дождь или снег. По поверью, это природа оплакивает людей, ушедших в мир иной.

Звезды на небе тускло светятся, день будет холодным и ненастным.

На деревьях много листьев, зима будет затяжной.

Если выпало много снега, будет хороший урожай злаковых.

Если ветер завывает, то ненастье продлится еще несколько дней.

Утром туман – до оттепели.

Вороны сидят на нижних ветвях деревьев – до сильного ветра.

7 ноября нельзя есть хлеб из-за того, что существует примета, что год будет без хлеба;

Еду после поминок нельзя оставлять себе. Ее необходимо раздать нуждающимся и попросить, чтобы они помолились за умерших.