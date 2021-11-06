Погода на завтра, 7 ноября

7 ноября будет солнечно. Столбики термометров покажут до +12 градусов тепла, но ночью – прохладно.
В воскресенье днем Гидрометцентр обещает солнце по всей Украине.
Тепло будет как в восточных, северных и западных областях, так и в центре.
На западе – в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях – до 10-12 градусов днем, а ночью от -4 до 0 градусов.
В центре будет тепло. Днем столбики термометров покажут +11 до +12 тепла, а ночью – в пределах +3 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют солнце.
В юго-восточных областях в дневные часы — до +12 тепла, а ночью ожидается до +1 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях солнечно.
Погода в Киеве 7 ноября
В Киеве – прохладно, но солнечно, до +11.
Завтра днем температура воздуха достигнет +11 тепла, а ночью будет около +4 градусов.
Народные приметы 7 ноября
Наши предки заметили, что в этот день часто идут дожди.
Народ называл его “бабскими плачами”. Женщины, а также специально нанятые плакальщицы, шли на кладбище и плакали за умершими близкими.
Кроме того, любая женщина считала в этот день своим долгом как следует выплакаться о своих несчастьях, покаяться в грехах, очистить душу искренними рыданиями. Считалось, что после этого можно спокойно встретить зиму с чистой душой и помыслами.
Плакать можно где угодно, кроме подушки.
Считается, что перья, которыми набита подушка, помнят все. Если другой человек приляжет на эту подушку, все несчастья перейдут на него.
В этот день и на следующий чаще всего наблюдается дождь или снег. По поверью, это природа оплакивает людей, ушедших в мир иной.
- Звезды на небе тускло светятся, день будет холодным и ненастным.
- На деревьях много листьев, зима будет затяжной.
- Если выпало много снега, будет хороший урожай злаковых.
- Если ветер завывает, то ненастье продлится еще несколько дней.
- Утром туман – до оттепели.
- Вороны сидят на нижних ветвях деревьев – до сильного ветра.
7 ноября нельзя есть хлеб из-за того, что существует примета, что год будет без хлеба;
Еду после поминок нельзя оставлять себе. Ее необходимо раздать нуждающимся и попросить, чтобы они помолились за умерших.