В воскресенье, 7 ноября, российско-оккупационные войска восемь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Во время обстрелов погиб украинский военный, а еще двое бойцов получили ранения.

Как сообщили в штабе Операции Объединенных сил, враг сегодня применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. В частности, возле Павлополя оккупанты вели огонь из гранатометов, а возле Гнутового – из гранатометов, стрелкового оружия, а также сбросили выстрелы ВОГ-17 с помощью беспилотника.

Вблизи Водяного (на Приазовье) враг также использовал беспилотник и сбросил выстрел ВОГ-17, а возле Новозвановки и Причепиловки обстреливал позиции украинских войск из минометов калибра 120 мм.

В сторону Луганского и Песков российско-оккупационные войска открывали огонь из гранатометов.

А в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, пересекшего линию столкновения (вероятно типа Орлан-10).

– В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения. Воинам оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, второго – удовлетворительное, — отмечается в сообщении.

Украинские военные открывали ответный огонь без применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Этим они заставили врага прекратить огонь.

В издании The Washington Post недавно вышла статья о том, что Россия возобновила наращивание своих войск у границ Украины. Отмечалось, что соцсети наводнили видео, на которых российские военные поезда перемещают большое количество техники и вооружения.

Впоследствии в Минобороны Украины опровергли информацию СМИ о дополнительном перебрасывании подразделений РФ, вооружения и техники к границам.

А начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала заверил, что ситуация у границ Украины контролируема и наращивания войск РФ нет.

Фото: Штаб ООС