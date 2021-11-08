Государственный портал и приложение Дія завершило переход в режим работы Active-Active на базе двух частных дата-центров GigaCloud и DeNovo.

В результате этих работ Дія будет работать на базе двух географически распределенных дата-центров, которые будут связаны между собой двумя независимыми оптическими ссылками.

– Также совместно с Государственной службой специальной связи и защиты информации Минцифры строит государственный дата-центр, который будет использоваться для резервирования критических государственных информационных систем и реестров. Планируем достроить до конца года, — сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Команда Дія ускорила переход на новую, стойкую от отказа инфраструктуру, и завершила его на два месяца раньше запланированного.

По данным Министерства цифровой политики Украины, по состоянию на 15.00 3 ноября, в мобильном приложении Дія было сгенерировано 5 442 885 сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. Это общий показатель, учитывающий прививки одной или двумя дозами вакцины.