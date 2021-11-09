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Факты / Украина

До них не достучались министры и врачи — Досенко о вакцинации среди групп риска

Мария Степанюк
Віктор Досенко

Украина еще не достигла плато госпитализации больных коронавирусом.

Об этом заявил в эфире программы Свобода слова на ICTV доктор медицинских наук и заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии института физиологии имени Богомольца НАН Украины Виктор Досенко.

— У нас нет прогноза, у нас нет научной школы эпидемиологов и мы не привлекли до сих пор экспертов международного класса для оценки эпидемиологической ситуации в Украине.

Мне хотелось бы верить, что это плато, но у нас 8% вакцинированных групп риска. О каком уменьшении рисков или стабилизации может идти речь? 8% – до этих людей не достучались, ни министры, ни семейные врачи. Их никак не удалось убедить вакцинироваться. Именно они сейчас лежат и умирают, – сказал он.

Бывший заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк уверен, чтобы говорить утвердительно о том, что Украина вышла на плато заболеваемости нужно подождать неделю-две.

Он подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью пока сложная. Украина занимает передовые позиции в мире и в Европе по количеству смертей.

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