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Факты / Украина

Завтра на западе Украины будет солнечно, а на востоке — дождь

Абрамова Юлія
погода_мороз_заморозки_осінь

9 ноября будет солнечно, но только на западе в центре страны. Столбики термометров покажут здесь до +7 градусов тепла, а ночью – до +4.

Во вторник днем ​​Гидрометцентр обещает солнце и дожди.

Не так холодно будет как в западных областях, так и в центре.

На западе – в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях – до 7 градусов днем, а ночью от – до 4 градусов.

В центре будет солнечно. Днем столбики термометров покажут +5 до +7 тепла, а ночью – в пределах +3 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют солнце.

В юго-восточных областях в дневные часы — до +8 тепла, а ночью ожидается до +6 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет дождь.

Погода в Киеве 9 ноября

В Киеве – прохладно, но солнечно, до +7.

Завтра днем ​​температура воздуха достигнет 7 тепла, а ночью будет в пределах 4 градусов.

Народные приметы 9 ноября

9 ноября – накануне дня святой Параскевы, христианской великомученицы, жившей в третьем веке в Малой Азии.

Издавна крестьянки давали обет за одну ночь соткать пелену для иконы Девы Марии. Если обет выполнить, то можно загадать желание, которое обязательно сбудется, а также можно послать здоровье родным и близким.

А что касается народных примет на погоду, то здесь следили за ветром: если в течение нескольких дней сильный ветер дует в одном направлении, то будут осадки.

  • Если на деревьях иней, то скоро будет мороз.
  • Утром туман – к оттепели.
  • Если снег выпал на сырую землю, ждите ранней весны и много подснежников.

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