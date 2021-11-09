Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина

Кульчики, коцик и чара: как хорошо вы знаете украинские диалекты (тест)

Людмила Богданова редактор ленты
Кульчики, коцик и чара: как хорошо вы знаете украинские диалекты (тест)

9 ноября отмечают День украинской письменности и языка. Этот праздник установлен в 1997 году вторым президентом Леонидом Кучмой в поддержку инициативы общественных организаций.

День украинской письменности и языка – это праздник развития государственного языка. В этот день обычно устраивают конкурсы на знание языка, отмечают его лучших популяризаторов, в школах устраивают торжественные линейки и воспитательные часы.

Также стало удачной традицией 9 ноября проводить радиодиктант национального единства как способ проверить свои знания и продемонстрировать единство со всеми, кто любит украинский язык.

Ежегодно к инициативе приобщаются тысячи украинцев. В этом году радиодиктант начался в 10.00, его автором и чтецом стал писатель Юрий Андрухович.

Украинский язык богат разнообразием диалектов, в каждом регионе можно услышать необычные слова, характерные только для этой местности.

Специально ко Дню украинской письменности и языка Факты ICTV подготовили тест на знание украинских диалектов.

День украинской письменности и языка: тест на знание диалектов

Читайте
Хорошо ли вы знаете украинский? Тест ко дню украинского языка и письменности

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка