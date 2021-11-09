9 ноября отмечают День украинской письменности и языка. Этот праздник установлен в 1997 году вторым президентом Леонидом Кучмой в поддержку инициативы общественных организаций.

День украинской письменности и языка – это праздник развития государственного языка. В этот день обычно устраивают конкурсы на знание языка, отмечают его лучших популяризаторов, в школах устраивают торжественные линейки и воспитательные часы.

Также стало удачной традицией 9 ноября проводить радиодиктант национального единства как способ проверить свои знания и продемонстрировать единство со всеми, кто любит украинский язык.

Ежегодно к инициативе приобщаются тысячи украинцев. В этом году радиодиктант начался в 10.00, его автором и чтецом стал писатель Юрий Андрухович.

Украинский язык богат разнообразием диалектов, в каждом регионе можно услышать необычные слова, характерные только для этой местности.

Специально ко Дню украинской письменности и языка Факты ICTV подготовили тест на знание украинских диалектов.

День украинской письменности и языка: тест на знание диалектов