С 9 ноября Бессарабский проезд по центру Киева становится пешеходной зоной

В Киеве с 9 ноября появилась новая пешеходная зона – Бессарабский проезд.

Как сообщил бывший глава Киевской городской государственной администрации Александр Густелев, в рамках внедрения комплексной схемы организации дорожного движения на Бессарабской площади, ул. Бассейной и Крутом спуске столица получает новую пешеходную зону на Бессарабском проезде.

— Движение автотранспорта от бул. Тараса Шевченко до ул. Бассейной разрешается только через ул. Большую Васильковскую и Павла Скоропадского. При этом создается новая дополнительная парковка на улице Бассейной от ул. Павла Скоропадского на Бессарабскую площадь, — сообщил он.

Густелев отметил, что заезд на Бессарабский проезд со стороны улицы Бассейной предусмотрено открывать в ночное время для обслуживания балансовых территорий работниками ответственных коммунальных предприятий. Тогда же рекомендуется проводить логистические операции для нужд Бессарабского рынка.

Густелев напомнил, что перекрытию Бессарабского проезда предшествовала масштабная работа.

В 2017 году под эгидой КГГА была проведена школа-воркшоп “Трансформация Бессарабской площади”, на которой студенты-городопланировщики предложили проектные решения, ставшие основой для разработки комплексной схемы организации дорожного движения.

Также в рамках реализации комплексной схемы организации дорожного движения по Бессарабской площади, ул. Бассейной и Крутом спуске устроена велосипедная инфраструктура, упорядочены дорожное движение и парковочные зоны.

По соответствующему проектному решению была разработана транспортная модель, показавшая повышение пропускной способности района Бессарабской площади на 11%, напомнил Густелев.