Денис Монастырский представил временного исполняющего обязанности главы ГСЧС Украины

Сегодня, 12 ноября, министр внутренних дел Денис Монастырский представил временного исполняющего обязанности главы ГСЧС Сергея Крука, который до этого возглавлял Главное управление ГСЧС в Ровенской области.

Денис Монастырский поблагодарил Николая Чечоткина за плодотворное сотрудничество и отметил, что в течение шести с половиной лет его работы в сфере ГСЧС было сделано очень много полезных и нужных изменений.

— Вы приняли эту службу в очень сложное время для нашего государства, кризисное, однако я вижу, что именно вы вывели ГСЧС на новый уровень – уровень доверия, материально-технического обновления, уровень уважения к службе, — сказал министр.

Монастырский уверен, что и при новом руководителе курс на реформы и положительные изменения в ведомстве будет сохранен.

— Территориальное подразделение ГСЧС Ровенщины было одним из лучших в системе, а опыт Сергея Крука, занимавшего должность руководителя 7 лет, позволит организовать работу на столь высоком уровне и в других областях, — отметил он.

Министр отметил необходимость в ближайшее время провести заседание Коллегии ГСЧС по основным направлениям реформирования. Речь идет, в первую очередь, о реформировании подходов.

– Я бы хотел видеть больше акцента именно на профилактике. Мы имеем сегодня цель, с которой я пришел на должность министра, это – уменьшение смертности от чрезвычайных ситуаций. Этот показатель очень высок, но я думаю, что в наших силах его сократить. Для этого нужны и новые подходы, и новое видение, а также новое финансирование для Службы, — сказал Денис Монастырский.

В свою очередь Сергей Крук поблагодарил руководство МВД и государства за доверие и возможность координировать деятельность одной из самых мощных и рейтинговых Служб Украины.

Что известно о Сергее Круке

44-летний Сергей Крук окончил Харьковский институт пожарной безопасности МВД, Киевский национальный университет внутренних дел.

Он доктор наук по госуправлению.

С октября 2014 — начальник главного управления ГСЧС в Ровенской области.