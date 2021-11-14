15 ноября будет солнечно. Столбики термометров покажут до +18 градусов тепла, но ночью – прохладно.

В понедельник днем ​​Гидрометцентр обещает солнце по всей Украине.

Умеренно тепло будет как в восточных, северных и западных областях, так и в центре.

На западе – в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях – до 6-8 градусов днем, а ночью от 0 до +4 градусов.

В центре будет тепло. Днем столбики термометров покажут +7 до +8 тепла, а ночью – в пределах +2 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют солнце.

В юго-восточных областях в дневные часы — до +8 тепла, а ночью ожидается до +1 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях солнечно.

Погода в Киеве 15 ноября

В Киеве – прохладно, но солнечно, до +8.

Завтра днем температура воздуха достигнет 8 тепла, а ночью — в пределах 2 градусов.

Народные приметы 15 ноября

В 15 день ноября почитается память пророка Аввакума, восьмого из 12 апостолов.

Аввакуму молились, чтобы дети крепко спали. Существовал даже специальный обряд, проводимый знахарями. Все делалось в тайне от окружающих людей.

Этот день был посвящен огню. В домах растапливали печи, у которых грелись все члены семьи. По вечерам, чтобы скоротать время, рассказывали сказки.

Народных примет 15 ноября несколько: