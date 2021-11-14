В ночь на воскресенье, 14 ноября, российско-оккупационные войска обстреляли поселок Невельское (Донецкая область). Под огонь попали жилые дома местных жителей и санитарные автомобили Вооруженных сил Украины.
Как сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил, враг вел огонь в направлении Невельского из минометов калибра 120 мм (что запрещено Минскими договоренностями).
Под обстрелы попали санитарные автомобили ВСУ, а один военнослужащий – водитель-санитар – получил тяжелое ранение.
– В результате обстрела водитель-санитар получил ранение. Повреждены два санитарных автомобиля. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья тяжелое, — говорится в сообщении штаба.
Украинские военные открывали ответный огонь, заставив оккупантов прекратить обстрелы. При этом ВСУ не применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Как сообщили в Донецкой областной госадминистрации, во время обстрела российских оккупантов пострадали также по меньшей мере четыре частных дома. Все они находятся на улице Молодежной.
Два из этих домов были уничтожены огнем полностью.
В результате обстрела под завалами в одном из разрушенных домов оказались двое местных жителей – 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Из-под обломков их спасали сотрудники ГСЧС.
В результате обстрела никто из местных жителей не получил ранений.
Недавно главнокомандующий ВСУ Виталий Залужный сообщил, что на постоянной основе против Украины на оккупированном Донбассе воюют более 2 тыс. российских военнослужащих. Он уточнил, что кадровые генералы и офицеры РФ занимают в оккупационных войсках ключевые командные должности.
Источник: Операция Объединенных сил, Павел Кириленко, Донецкая областная государственная администрация
Фото: Павел Кириленко