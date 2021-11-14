В ночь на воскресенье, 14 ноября, российско-оккупационные войска обстреляли поселок Невельское (Донецкая область). Под огонь попали жилые дома местных жителей и санитарные автомобили Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил, враг вел огонь в направлении Невельского из минометов калибра 120 мм (что запрещено Минскими договоренностями).

Под обстрелы попали санитарные автомобили ВСУ, а один военнослужащий – водитель-санитар – получил тяжелое ранение.

– В результате обстрела водитель-санитар получил ранение. Повреждены два санитарных автомобиля. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья тяжелое, — говорится в сообщении штаба.

Украинские военные открывали ответный огонь, заставив оккупантов прекратить обстрелы. При этом ВСУ не применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Как сообщили в Донецкой областной госадминистрации, во время обстрела российских оккупантов пострадали также по меньшей мере четыре частных дома. Все они находятся на улице Молодежной.

Два из этих домов были уничтожены огнем полностью.

Оккупанты обстреляли поселок на Донбассе: повреждены санитарные авто ВСУ и дома, ранен воин / 6 фотографий

В результате обстрела под завалами в одном из разрушенных домов оказались двое местных жителей – 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Из-под обломков их спасали сотрудники ГСЧС.

В результате обстрела никто из местных жителей не получил ранений.

Недавно главнокомандующий ВСУ Виталий Залужный сообщил, что на постоянной основе против Украины на оккупированном Донбассе воюют более 2 тыс. российских военнослужащих. Он уточнил, что кадровые генералы и офицеры РФ занимают в оккупационных войсках ключевые командные должности.

Источник: Операция Объединенных сил, Павел Кириленко, Донецкая областная государственная администрация

Фото: Павел Кириленко