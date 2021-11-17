Оккупанты стреляют на Донбассе из запрещенного оружия: ранены трое военных

17 ноября на Донбассе российские оккупанты за день девять раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ. Семь из них – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов ранены трое украинских бойцов.

Раненым оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. В настоящее время их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

По данным штаба ООС, сегодня боевики стреляли в сторону Невельского, Новоалександровки и Золотого-4 из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенных пунктов Кряковка и Причепиловка – из артиллерии калибра 152 мм.

В сторону Крымского и Марьинки российские наемники вели огонь из 82-миллиметровых минометов и противотанковых гранатометов.

На все обстрелы украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.